Indie-Duo Cari Cari
© Cari Cari

Spätsommerkonzert

Cari Cari spielen Open Air im Posthof

21.08.25, 09:56
Die Innenhof-Saison im Posthof neigt sich dem Ende zu. 

Linz. Seit dem Beginn ihrer musikalischen Reise hat das Wiener Indie-Duo Cari Cari kompromisslos daran gearbeitet, ihre eigene fabelhafte Wunderwelt zu erschaffen. So wird hier alles von Musikvideos bis Bühnenbild in kleinteiliger Handarbeit selbst erledigt. Auch diese Liebe zum Detail hat der Band eine loyale Fangemeinde verschafft, die ihr Mantra enthusiastisch aufnimmt: Einfach machen, alles ausprobieren.

Nach ihrer fulminanten XXL-Show mit dem Orchester der Linzer Bruckneruniversität im vergangenen Herbst bespielen Cari Cari nun mit ihrem brandneuen Album "One More Trip Around The Sun" amFreitag, 29. August, das FrischLuft-Open Air mit sommerlichen Blues-, Americana- und Pop-Vibes. Beginn: 19.30 Uhr.

