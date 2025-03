Cobra-Einsatz: 24-Jähriger drohte mit Pistole im Bus

Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend in einem Linienbus in Linz einem zwölfjährigen Mädchen seine Schreckschusspistole gezeigt und eine Gewalttat angekündigt.

Der Deutsche erklärte, er werde einen 33-jährigen Linzer umbringen. Nach einem Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung des Einsatzkommandos Cobra wurde der Mann noch am Abend festgenommen. „Lieber sterbe ich“: Jetzt spricht Austro-Geisel Tal Shoham

Geisterfahrerin prallte gegen PKW bei Autobahn-Abfahrt Laut Polizei hatte sich der 24-Jährige während der Busfahrt um 17.30 Uhr auch eine Sturmhaube aufgesetzt. Zeitweise spielte er mit einer Patrone. Das Mädchen schilderte nach der Busfahrt im Beisein ihrer Mutter und zwei Zeuginnen den Vorfall der Polizei. Der 33-Jährige wurde während der Fahndung nach dem Täter zu seinem eigenen Schutz von Beamten bewacht. Die Tatwaffe, ein volles Magazin, die Sturmhaube und auch Suchtgift befanden sich in einer Wohnung in Auwiesen, wo der Gesuchte um 20.15 durch Polizisten der Sondereinheit "Schnelle Interventionsgruppe" (SIG) festgenommen wurde. Gegen den Mann bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.