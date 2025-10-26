Dämmerungseinbrüche haben wieder Hochsaison

Die Linzer Polizei wird mehr Einsatzkräfte in Wohngebiete schicken und die Kontrollen verstärken.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt jetzt auch wieder das Risiko für Dämmerungseinbrüche. Daher intensiviert die Linzer Polizei derzeit ihre Kontrollen in Wohngebieten.

Sicherheitsstadtrat Michael Raml(FPÖ) betont, dass sichtbare Polizeipräsenz abschreckend wirkt, ruft jedoch auch die Bevölkerung zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort gemeldet werden. Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner ergänzt, dass Prävention im eigenen Zuhause beginnt, von versperrten Türen über beleuchtete Eingänge bis zu aufmerksamen Nachbarn. Gemeinsam mit Zivilcourage und Nachbarschaftshilfe soll so Einbrechern keine Chance bleiben. Auch der kostenlose Sicherheitsratgeber der Stadt Linz bietet praktische Tipps um sich zu schützen.