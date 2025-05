Das neue „Splashtival“ feiert im Linzer Parkbad die größte Poolparty des Landes

Am Beach Dancefloor muss man nicht zwingend den "Ententanz" tanzen.

Linz. Das neue Event „Splashtival – Your Electronic Day at the Pool“ verwandelt am Samstag, 12. Juli, 10 bis 21 Uhr, das Linzer Parkbad zur großen Partyzone für Liebhaber elektronischer Musik.

Beachvolleyball, Liegeflächen unter schattenspendenden Bäumen, mehr als 1.000 Quadratmeter beschallte Wasserfläche, ein Beach Dancefloor, Foodtrucks und verschiedene Themenbars machen die Sommerparty perfekt. Ein Teil des Parkbades wird zur Party-Area, der Eintritt gilt für das gesamte Bad, somit kann man auch Wasserrutschen und vom Fünfer-Turm springen.

Bass Mountain kündigt im Line-up der zweiten Ausgabe "elektronische Grooves von lokalen Helden und internationalen Acts" an.