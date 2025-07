Der erste SB-Bierbrunnen Österreichs

Das selbstgezapfte Bier ist zehn Prozent billiger als im Wirtshaus.

Kirchberg-Thening. Beim Kirchenwirt in Kirchberg-Thening wurde am 18. Juli der erste Selbstbedienungsbierbrunnen Österreichs eröffnet. Die Idee dazu hatte Wirtin Jasmin Enengl, umgesetzt wurde der Prototyp von der Brauunion gemeinsam mit Linzer Bier. „Das hier in Kirchberg-Thening ist der Prototyp. Wir haben aber bereits die Serienreife erreicht. Im August entstehen noch zehn Stück, und im ersten Schwung einmal 50 Stück“, betont Sebastian Hölzl von der Brauunion im MeinBezirk-Interview.

Am Bedienmodul kann der Gast einfach auswählen, ob er ein Seiterl oder eine Halbe möchte, bezahlt wird mit der Karte. Der SB-Bierbrunnen ist von Dienstag bis Samstag von 10 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr in Betrieb.

© Linzer Bier

Auch im neuen "Under the bridge"

Auch am neuen Areal mit Gastrocontainern unter der Linzer Eisenbahnbrücke setzt man mitunter auf Selfservice. Im 24h-Getränkeautomat wartet ebenfalls ein gekühltes Linzer Bier - und vieles mehr.