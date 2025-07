Als Felix starb "hielt ich seine Hände und schrie ihn an"

Felix Baumgartner ist bei einem Gleitschirm-Unfall in Italien ums Leben gekommen. Seine Partnerin war beim Absturz dabei und hielt seine Hand.

Der Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem tragischen Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Der 56-Jährige stürzte in einer Urlaubsanlage im italienischen Porto Sant’Elpidio ab – eine Frau wurde dabei verletzt. Für Baumgartner kam jede Hilfe zu spät.

Dritter gemeinsamer Aufenthalt

Er war mit seiner Partnerin, der rumänischen TV-Moderatorin Mihaela Schwartzenberg, unterwegs. Es war bereits ihr dritter gemeinsamer Aufenthalt an diesem Ort. Die letzten Aufnahmen zeigen Baumgartner beim Start mit seinem Gleitschirm, kurz bevor er in den blauen Sommerhimmel abhebt.

© Mit freundlicher Genehmigung des Corriere Adriatico, Tageszeitung der Region

Freundin erlebte Absturz hautnah mit

Auf Facebook schreibt Schwartzenberg: „Er starb, als er tat, was er am meisten liebte – fliegen.“ Sie schildert, dass sie in dem Moment bei ihm war, seine Hände hielt und ihn anfeuerte zu kämpfen. Doch dieser letzte Kampf war nicht zu gewinnen – Baumgartner wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

„Der außergewöhnliche Mann"

„Ich bin verloren ohne ihn“, erklärt Schwartzenberg, die von der „besten Zeit ihres Lebens“ mit ihm spricht. „Der außergewöhnliche Mann, den ich jenseits von dem, was Worte sagen können, geliebt habe“, schreibt sie weiter. Und: "Ich hielt seine Hände und schrie ihn an zu kämpfen."

© Instagram/therealfelixbaumgartner

Urlaubsort wurde zum Unglücksort

Das Paar war erneut in Porto Sant’Elpidio, einem Küstenort, der ihnen offenbar viel bedeutete. Baumgartner galt als leidenschaftlicher Flieger – der Absturz ereignete sich laut der Quelle an einem Ort, den er als „Glücksort“ empfand.