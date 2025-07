Seine große Liebe filmte alles: HIER hebt Baumgartner zu seinem letzten Flug ab

Felix Baumgartners langjährige Partnerin postet ein Video, in dem der Extremsportler zum letzten Mal abgehoben ist - kurz vor seinem Tod. Dazu einige emotionale Worte...

Mit herzerreißenden Worten meldete sich seine geliebte Freundin Mihaela Schwartzenberg via X und postete das Video, das Felix bei seinem letzten Abflug zeigt, nur wenige Minuten vor seinem Tod.

Emotionales Posting

"Ich filmte ihn beim Abheben, ohne zu wissen, dass dies der letzte Flug seines außergewöhnlichen Lebens sein würde. Über 12 Jahre lang war ich bei jedem Start und jeder Landung dabei, vom Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Helikopterflügen, Motorschirmfliegen bis hin zu Kunstflugshows. Und wenn ich bei manchen Helikopterflügen nicht dabei sein konnte, hatten wir den WLC-Code – den „Wifey Landing Call“. Ich habe nie einen verpasst. Außer … diesem hier", schrieb sie auf X.

"Felix geht nach Hause"

Mihaela beendete ihr rührendes Posting mit folgenden Worten: "Felix Baumgartner geht jetzt nach Hause, dorthin, wo er am glücklichsten war. Vielen Dank an alle für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie sein einzigartiges Erbe hochhalten.Dieser Mann war in vielerlei Hinsicht wirklich etwas Besonderes und ich werde dafür sorgen, dass ich seine Geschichte weiterhin erzähle.Aber jetzt … muss ich mit dem Schock, dem Schmerz und den Sonnenaufgängen fertig werden, bei denen ich nur einen Kaffee kochen kann, nicht zwei..."