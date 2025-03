„Die Würfel des Schicksals“: Neues Escape-Erlebnis in Frankenburg

Im Würfelspielhaus Frankenburg wartet ein neues Escape Room-Abenteuer auf Besucher: "1625 – Die Würfel des Schicksals" lässt Geschichte spielerisch lebendig werden.

Frankenburg. Mit dem neuen Escape Room „1625 – Die Würfel des Schicksals“ bringt das Würfelspielhaus Frankenburg ein Stück Geschichte zum Leben. Die Besucher begeben sich in die Zeit des 30-jährigen Kriegs, unmittelbar nach dem Frankenburger Bauernaufstand. Geheimnisvolle Würfel sollen über das Schicksal der Bewohner entscheiden – und die Spieler müssen sie rechtzeitig finden, um Unheil abzuwenden. Leiter Hans Kritzinger will damit Begeisterung für Geschichte wecken. Das Spiel eignet sich für Gruppen von 2 bis 6 Personen ab acht Jahren (mit Begleitung). Eine Buchung ist online unter wuerfelspielhaus.at erforderlich.

