Dogge
© Getty Images

Vorfall in OÖ

Dogge tötet Kleinhund und verletzt 72-jährigen Besitzer

06.09.25, 19:30
Das Tier riss sich von der Leine los und der Maulkorb löste sich.

Vöcklamarkt. Eine Dogge hat sich am Samstag in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) beim Spaziergang mit seinem Besitzer von der Leine losgerissen und sich auf einen Kleinhund gestürzt. Da sich der Maulkorb löste, konnte der große Vierbeiner den kleineren Vierbeiner mehrmals beißen und töten. Beim Versuch, seinen Schoßhund zu retten und die beiden Tiere zu trennen, wurde auch der 72-jährige Besitzer des Kleinhunds von der Dogge angegriffen und verletzt, berichtete die Polizei.

Der 72-Jährige musste in das Spital nach Vöcklabruck eingeliefert werden. Wie sich die Dogge losreißen konnte und warum sich der Maulkorb des tobenden Tieres löste, war vorerst nicht bekannt.

