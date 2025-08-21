Donauregion in OÖ ruft zum Wanderabenteuer: „Wandern verbindet“

Startschuss der Reihe ist beim "Naturwunda25".

OÖ. Erstmals ruft die Donauregion in Oberösterreich zum großen Herbst-Wanderabenteuer „Wandern verbindet“ auf. Von Schärding bis Waldhausen öffnen rund 20 Mitgliedsgemeinden ihre Tore und laden Wanderbegeisterte ein, die Schönheit der Region Schritt für Schritt zu entdecken. Die Veranstaltungen finden an jedem Wochenende vom 6. September bis zum 26. Oktober statt und versprechen unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Der Kick-off der „Wandern verbindet“-Reihe findet im Rahmen der „Naturwunda25 – die größte Musikwanderung des Landes“ am 7. September um 10 Uhr in Haibach ob der Donau statt.

„Wandern verbindet“ bietet die Möglichkeit für Einheimische und Gäste, gesellige Stunden in der goldenen Herbstlandschaft der oberösterreich-bayerischen Landschaft zu verbringen. Die Teilnehmer können sich auf regionale Kostbarkeiten und Köstlichkeiten freuen, die an den Lab-Stationen entlang der Wanderwege angeboten werden. Ob allein oder in der Gruppe – das Event verspricht ein einzigartiges Naturerlebnis direkt vor der Haustür.