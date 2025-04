Drei After-Kino-Partynächte am OK-Deck

In Linz muss man selten anstellen, um in einen Club zu kommen. Bei der Crossing Europe-Nightline lohnt es sich.

Linz. Das Filmfestival Crossing Europe feiert bis spät in die Nacht: Bei der Nightline am OK Deck, gehostet von vier Partnern mit professioneller Party-Expertise, versammeln sich Festivalpublikum und Filmgäste aus ganz Europa am 30. April, 2. und 3. Mai auf der Tanzfläche. Der Eintritt ist frei.

Den Anfang macht das Stream Festival und liefert einen Vorgeschmack auf das Event am 30. und 31. Mai. Am zweiten Abend geben sich die nicht-kommerzielle Plattform für DJS und Musiker v.lan radio und das Flinta*-DJ-Kollektiv sugar slip die Ehre. Zum Finale der Nightline am Samstag bringt linzpride das OK Deck zum Beben. Mit einem tagesaktuellen Kinoticket bekommt man von 22 bis 23 Uhr eine Flasche Obertrumer Radler geschenkt. Die zugelassene Personenanzahl am OK Deck ist begrenzt. Bei Engpässen wird vorrangig Inhabern von Festivalpässen der Zutritt ermöglicht..