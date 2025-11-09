Drei Männer überfielen 17-Jährigen in Linz

Die Männer wollten nur das Geld - gaben das Teenager-Geldtascherl zurück.

Linz. Ein 17-Jähriger aus Linz war Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Langgasse unterwegs als er von drei unbekannten Männern nach Geld gefragt wurde. Laut eigenen Angaben gab er ihnen fünf Euro und wollte dann weitergehen. Die Männer hörten jedoch nicht auf und wollten noch mehr Geld. Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Bürgerstraße" griff einer von den Tätern in die Jackentasche des 17-Jährigen, entriss ihm die Geldbörse und nahm sich das gesamte Bargeld. Anschließend gab der Täter ihm die Geldbörse zurück und die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb erfolglos.