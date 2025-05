Duo aus dem Salzkammergut wegen Wilderei angeklagt

In Wels stehen derzeit ein Vater und sein Sohn wegen mehrfacher Wilderei vor Gericht. Die beiden aus dem Salzkammergut bestreiten die Vorwürfe und erklären, nur auf Schwammerlsuche gewesen zu sein.

Ein Vater-Sohn-Duo aus dem Salzkammergut steht in Wels wegen mutmaßlicher Wilderei vor Gericht. Die Männer sollen im Raum Gosau mehrfach illegal Wild erlegt haben. Die Polizei installierte nach mehreren Funden von aufgebrochenen Tieren eine Fotofalle, die beide mit Gewehren zeigte.

Der 75-jährige Vater besitzt weder Jagdschein noch Waffenpass. Laut Anklage soll der Sohn ihm Waffen, darunter Schalldämpfer-Gewehre, überlassen haben. Beide bestreiten die Vorwürfe: Sie waren nur zum Schwammerlsuchen unterwegs. Weil weitere Beweise gesichtet werden müssen, wird der Prozess im Juni fortgesetzt. Es drohen bis zu drei Jahre Haft.

