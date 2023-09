Dynatrace schafft 1.500 neue Arbeitsplätze in Linz

Nach vielen Diskussionen: Das Dynatrace Headquarter wird fertig gestellt.

Linz. 2005 wurde Dynatrace in Linz gegründet, mittlerweile zählt es zu den Weltmarktführern im Bereich Software-Intelligenz. Der erfolgreiche Software-Konzert beschäftigt weltweit 4.200 Mitarbeiter und verbucht einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Am Dienstag wurde in Linz die Erweiterung der Zentrale des IT-Unternehmens am Fünfundzwanziger Turm behandelt.

„Das neue Headquarter stellt einen wichtigen Baustein in der Linzer Stadtentwicklung dar. Für die Stadt Linz sind diese 1.500 Arbeitsplätze im digitalen Sektor sehr wichtig und stärken unseren Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb für die Zukunft. Wir sind stolz ein weltführendes Top-Unternehmen wie Dynatrace hier bei uns in Linz zu haben“, sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer.

Nach anfänglichen Problemen um die Planung - das Hochhaus wurde nicht genehmigt, sind sich nun alle einig. Auch die Straße am Turm wird künftig Teil des Campus sein und ein Fuß- und Radweg auch für Anrainer werden.