Ein Ort der Menschlichkeit: Drittes St. Barbara Hospiz in OÖ

Mit dem neuen St. Barbara Hospiz in Vöcklabruck wurde am Dienstag ein weiterer wichtiger Schritt zur flächendeckenden Hospizversorgung in Oberösterreich gesetzt.

In Vöcklabruck wurde das dritte St. Barbara Hospiz Oberösterreichs eröffnet. Es bietet Platz für acht stationäre Gäste und sechs Tageshospiz-Plätze und richtet sich besonders an Menschen im südlichen Landesteil. Das moderne Hospiz vereint professionelle Pflege mit menschlicher Wärme. Ein multiprofessionelles Team begleitet schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase – würdevoll, individuell und in geschütztem Rahmen. Das neue Haus in Trägerschaft der Sankt Barbara Hospiz GmbH befindet sich im Eigentum der Franziskanerinnen von Vöcklabruck und wurde mit Unterstützung des Landes OÖ und des Salzkammergut Klinikums realisiert. Bis 2027 entstehen zwei weitere Standorte in Wels und Steyr.

Lesen Sie auch



















Mit Hubschrauber in Klinik: Große Sorgen um Norwegens Königin Sonja

Dem Rundfunksender NRK zufolge kam Sonja am späten Montagabend im Krankenhaus an.

























Weingut mit Buschenschank wird zum Schnäppchenpreis versteigert

Inmitten der sanften Hügel des Weinviertels wird ein einzigartiges Weingut mit Buschenschank versteigert. 2018 erfüllte sich Quereinsteiger Ernst Bauer hier seinen Lebenstraum – jetzt geht er in Pension und übergibt das außergewöhnliche Ensemble an die nächste Generation.

























Finger weg! Diese Pflanzen vertragen KEINEN Kaffeesatz als Dünger

Kaffeesatz als Dünger? Klingt super – ist aber nicht für alle Pflanzen geeignet! Manche reagieren regelrecht allergisch auf den braunen „Powerstoff“. Erfahren Sie, welche Pflanzen Sie besser nicht damit düngen sollten!