Ein Paket voller Spannung – King Colis in Pasching

Von 1. bis 5. April verwandelt sich die PlusCity in Pasching in eine Schatzkammer voller geheimer Pakete. King Colis bringt sein Erfolgsformat erstmals nach Oberösterreich – mit zehn Tonnen an sogenannten "verlorenen Paketen".

Wer schon immer wissen wollte, welche Schätze sich in verlorenen Paketen verbergen, hat ab 1. April in der PlusCity die Chance dazu. King Colis, das französische Unternehmen für "verlorene Pakete", bringt zehn Tonnen originalverpackte Sendungen nach Pasching. Innerhalb von zehn Minuten wählen Besucher ein Paket – bezahlt wird nach Gewicht, geöffnet wird erst nach dem Kauf. Die Mystery Boxen enthalten alles von Technik bis Kuriositäten, manchmal sogar kleine Schätze wie Uhren oder Sammlerstücke. Ziel ist es, Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden. 100 Gramm eines Standard-Paketes kosten 1,99 Euro. Premium-Pakete kosten pro 100 Gramm 2,79 Euro. Der Eintritt ist frei, Minderjährige brauchen Begleitung. Spannung inklusive!