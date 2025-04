Ein Popkonzert als Maturabschluss: Pop BORG mit prominenten Absolventen

Die Maxime des Schulzweigs lautet "Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität".

Linz. Was haben Folkshilfe, Krautschädl sowie Mitglieder von Bilderbuch und der Parov Stelar Band gemeinsam? Sie alle sind ins Linzer Pop-BORG gegangen, dem in seiner Art österreichweit einzigartigen Oberstufenrealgymnasium für Popular- und Computermusik. Am Dienstag, 8. April, präsentiert der aktuelle Abschlussjahrgang erneut eine Matura der anderen Art. Beim Konzert mit freiem Eintritt heißt es ab 20 Uhr Daumen drücken! Das Pop-Business wird in den vier Jahren Oberstufe bis zur Matura von der Pike auf gelernt. Es stehen Harmonielehre, Arrangement, Musikgeschichte, Urheberrecht, Instrumental-bzw. Gesangsunterricht uvm. auf dem Stundenplan. Seit 2018 wird auch der "Computer als eigenständiges Instrument" gelehrt.