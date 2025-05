"Einfach wanderbar": Start in den Bergsommer in Hinterstoder und auf der Wurzeralm

Die Bergbahnen in Hinterstoder und auf der Wurzeralm eröffnen nun die Sommersaison und ermöglichen damit Klein und Groß einen einfachen Zugang zum Bergerlebnis.

Hinterstoder. In Hinterstoder hat der Wochenend- und Feiertagsbetrieb mit 24. Mai gestartet und ab 19. Juni der tägliche Sommerbetrieb. Der Alpine Coaster am Wurbauerkogel ist bereits täglich in Betrieb, die Seilbahnen auf der Wurzeralm starten am 29. Mai mit dem Wochenend- und Feiertagsbetrieb und fahren ab 14. Juni täglich. Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Netz an markierten Wanderwegen mit insgesamt mehr als 600 km Länge wartet in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel auf alle Gäste.

„Gemütliche Wanderungen in unserer Bergwelt sind für viele ein erholsames Kontrastprogramm zum oft stressigen Alltag. Das erkennen auch immer mehr junge Menschen und Familien“, sagt Rainer Rohregger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. Wer noch nie dabei war, sollte sich den 28. Juni im Kalender markieren. An diesem Tag findet auf der Wurzeralm wieder das beliebte und traditionelle Almfest mit viel Musik, Spiel und Spaß für die ganze Familie statt. Das abendliche Bergleuchten gilt als atemberaubender Abschluss dieses fröhlichen Festes. An diesem Tag gibt es bei den Seilbahnen erweiterte Betriebszeiten und vergünstigte Preise für die Berg- und Talfahrten.