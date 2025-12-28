Pkw-Lenker fährt mit Kontrahent auf der Motorhaube – schwer verletzt

In Favoriten kam es am Samstag zu einem gefährlichen Fahrmanöver mit schwerverletztem Opfer.

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker touchierte beim Einparken das Auto einer 21-jährigen Frau. Die Beteiligten begutachten zunächst den Schaden. Aufgrund sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten und der bekannten Kennzeichen war der 61-Jährige der Ansicht, ein weiteres Verbleiben am Unfallort sei nicht erforderlich, und wollte Wegfahren, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Pkw-Lenker fuhr mit Kontrahent auf Motorhaube

Der 32-jährige Lebensgefährte der Frau stellte sich vor das Auto, um dies zu verhindern. Der Lenker fuhr daraufhin mehrmals langsam an, beschleunigte schließlich an der Kreuzung Triester Straße stärker. Der 32-Jährige, der die Situation mit seinem Mobiltelefon filmte, legte sich daraufhin auf die Motorhaube des Fahrzeugs und hielt sich fest. Mit dem Mann auf der Motorhaube setzte der 61-Jährige seine Fahrt fort. Beim Abbiegen in die Buchengasse fiel der 32-Jährige schließlich von der Motorhaube. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen, während der Lenker seine Fahrt fortsetzte.

Ein Zeuge berichtete, dass es beim Abbiegen beinahe zu einer Kollision mit seinem Pkw gekommen wäre. Diese sei nur durch sein Ausweichmanöver verhindert worden.

Der Verletzte wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige wurde an seiner Wohnadresse im Bezirk Donaustadt vorläufig festgenommen und später auf freiem Fuß angezeigt. In der Vernehmung gab er an, aus Angst vor dem 32-Jährigen so gehandelt zu haben.