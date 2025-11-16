Alles zu oe24VIP
Waschmaschinen und Trockner werden gefördert
© Energie AG

Tausch/Reparatur

Energie AG zahlt 100 Euro: 82.900 Altgeräte durch energieeffiziente Neugeräte ersetzt

16.11.25, 12:53
Der Reparaturgutschein der Energie AG wird zusätzlich zum Reparaturbonus des Bundes ausbezahlt. 

. Die Energie AG verlängert ein erfolgreiches Angebot für Kunden: Die seit 2006 etablierte Haushaltsgerätetauschaktion läuft nun bis 31. März 2026 weiter. Seit dem Start wurden bereits 82.900 Altgeräte durch energieeffiziente Neugeräte ersetzt. Weiterhin gibt es auch die 2023 eingeführte Reparaturförderung, die Haushaltsgeräten eine zweite Chance gibt. Kunden können bei beiden Varianten von Förderungen bis zu 100 Euro profitieren. 

Die Förderung wird in zwei Teilbeträgen ausbezahlt: Die erste Teilgutschrift wird nach dem Kauf von der Energie AG auf das Konto überwiesen, die zweite Teilgutschrift ein Jahr später.

