Erste Hilfe Kurs werden "schmerzhaft" teurer

Ein Menschenleben ist unbezahlbar, Retterwissen kostet aber.

OÖ. Das Rote Kreuz erhöht mit Jahresbeginn die Preise für die Erste Hilfe Kurse. So kostet am Samtag, 29. November, ein achtstündiger Erste-Hilfe-Auffrischungskurs in Linz 75 Euro, am 20. Jänner kostet der Acht-Stunden-Kurs dann 82 Euro. Beim 16-stündigen Grundkurs gibt es einen Preissprung von 96 auf 105 Euro.

Auch der Samariterbund erhöht seine Kurspreise: Ein Kindernotfall-Tag (acht Stunden) kommt heuer auf 100 Euro und kommendes Jahr dann auf 105 Euro. Tipp: Die Ex-Frau von Sportmoderator Rainer Pariasek gibt für den Samariterbund sehr kurzweilige Kurse.Wer sich als Ersthelfer im Betrieb meldet, bekommt neben dem 16-stündigen Grundkurs alle vier Jahre einen 8-Stunden-Kurs bezahlt.