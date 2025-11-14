Alles zu oe24VIP
Erste Hilfe Reanimation Leben retten Wiederbelebung
© Symbolbild / Getty Images

Bis 9 Euro mehr

Erste Hilfe Kurs werden "schmerzhaft" teurer

14.11.25, 14:56
Ein Menschenleben ist unbezahlbar, Retterwissen kostet aber. 

OÖ. Das Rote Kreuz erhöht mit Jahresbeginn die Preise für die Erste Hilfe Kurse. So kostet am Samtag, 29. November, ein achtstündiger Erste-Hilfe-Auffrischungskurs in Linz 75 Euro, am 20. Jänner kostet der Acht-Stunden-Kurs dann 82 Euro. Beim 16-stündigen Grundkurs gibt es einen Preissprung von 96 auf 105 Euro.

Auch der Samariterbund erhöht seine Kurspreise: Ein Kindernotfall-Tag (acht Stunden) kommt heuer auf 100 Euro und kommendes Jahr dann auf 105 Euro.  Tipp: Die Ex-Frau von Sportmoderator Rainer Pariasek gibt für den Samariterbund sehr kurzweilige Kurse.Wer sich als Ersthelfer im Betrieb meldet, bekommt neben dem 16-stündigen Grundkurs alle vier Jahre einen 8-Stunden-Kurs bezahlt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

