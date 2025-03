Erste österreichische Kapelle zum St. Patrick’s Day eingeladen

Grüne Tracht der Kapelle könnte Grund der Einladung gewesen sein.

Kopfing. Zum ersten Mal in der Geschichte der St.-Patrick’s-Day-Parade am 17. März in Dublin darf eine Musikkapelle aus Österreich teilnehmen. Bei diesem Fest zu Ehren des irischen Nationalheiligen machen 4.000 Mitwirkende mit, unter ihnen der Musikverein Kopfing aus dem Bezirk Schärding. Der St. Patrick Day lockt jedes Jahr rund eine Million Besucher in die irische Hauptstadt. Drei Tage wird ausgelassen in grün gefeiert - da trifft es sich sehr gut, dass die Tracht der Musikkapelle in grün gehalten ist.