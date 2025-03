Erste Saison mit Dynamic-Pricing: 7 Prozent mehr Skifahrer in Hinterstoder & Wurzeralm

Das Flirt-Karusell am Skilift lockte Singles in die Region.

Hinterstoder. Das Skigebiet Wurzeralm ist zwar noch bis zum 30. März geöffnet, Hinterstoder (beide Bez. Kirchdorf) bis 6. April , trotzdem lässt sich bereits jetzt eine positive Bilanz der vergangenen Saison ziehen. So konnten die beiden oberösterreichischen Skigebiete ein Plus von 7% bei den Skigästen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen und eine absolute Top-Bilanz bei den Sonnentagen.

„Für unsere erfolgreiche Bilanz sind drei Faktoren wesentlich verantwortlich: Der frühe Schnee, viel Sonne und ein unermüdliches Pistenteam“, so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. Bereits Ende November konnten aufgrund der Schneelage die Skigebiete eröffnet werden. Zahlreiche Sonnentage bereits vor den Weihnachtsferien und eine kompakte Naturschneedecke zu Beginn der Saison waren die Basis für eine erfolgreiche Wintersaison.

Erste Saison mit Dynamic-Pricing

„Neu war auch die Umstellung auf Dynamic-Pricing bei den Skitickets. Mit einer rechtzeitigen Buchung konnten sich viele Gäste über günstige Skitage freuen“, so Holzinger. Die große Nachfrage an manchen sonnigen Wochenenden bewirkte zwar auch, dass das Tagesticket teurer war als in der Vergangenheit. Doch viele Skifahrerinnen und Skifahrer nutzten die Möglichkeit einer frühen Buchung um Skitickets zu erwerben, die deutlich unter den üblichen Tagespreisen lagen. „Anfangs gab es zwar einigen Erklärungsbedarf, doch das dynamische Preismodell ist mittlerweile bei unseren Gästen akzeptiert, da viele es ja auch von anderen Brachen, wie der Hotellerie oder von Flugreisen kennen“, so Helmut Holzinger. So sorgt das dynamische Preismodell auch für die bessere und effizientere Lenkung des Gästestroms. In der aktuellen Saison kam es dadurch kein einziges Mal zu einer Sperre des Tals aufgrund zu vieler anreisender Gäste.

Der frühe Schneefall Mitte November 2025 legte die Grundlage für den Erfolg dieser Saison. Mit unermüdlichem Einsatz bereiteten die Pistenteams in Hinterstoder und auf der Wurzeralm aus der Naturschneedecke die Grundlage für eine erfolgreiche Wintersaison. Von der anfangs produzierten, kompakten Schneedecke profitieren alle Gäste bis zum Saisonende. „Durch die Kompetenz unserer Schneemeister und dem Pistenteam ist es gelungen, die Pisten bis zuletzt in einem sehr guten Zustand zu halten, obwohl es verhältnismäßig wenig Neuschnee während der Saison gab“, so Helmut Holzinger.

303 Stunden Sonnenschein am Berg

Die Sonnentage in Hinterstoder und auf der Wurzeralm stellten in der aktuellen Saison einen Rekordwert dar. Mit 303 Sonnenstunden belegt der diesjährige Winter den dritten Platz im Ranking der sonnenreichsten Skisaison seit den letzten 25 Jahren. Laut Angaben von GeoSphere Austria gab es nur 2016/17 (337 Stunden) und 2013/14 (323 Stunden) mehr Sonnenstunden. „Durch trockene Luft bei häufigem Hochdruckwetter gab es auf den Pisten ausgezeichnete Bedingungen zum Skifahren. Die vielen sonnigen Tage im Februar während der Semesterferien waren ein perfektes Timing für die Urlauber im Skigebiet“, so Josef Haslhofer von GeoSphere Austria.