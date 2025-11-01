Alles zu oe24VIP
Wolfgang Schüssel
© APA/HANS PUNZ

Automobil

Ex-Bundeskanzler Schüssel Laudator beim Bela Barenyi Preis 2025

01.11.25, 13:52
Teilen

Dieses Jahr wird am 14. November 2025 der Bela Barenyi Preis für "herausragende Verdienste" um die Automobilbranche verliehen.

Die Arbeitsgemeinschaft für Motorveteranen (AMV) hat den diesjährigen Preisträger des Bela Barenyi Preises bekannt gegeben: Siegfried Wolf, der Unternehmer und Manager, wird am 14. November 2025 mit der Auszeichnung geehrt.

Laudator und Ehrung

Laudator wird der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel sein. Die Preisverleihung findet in den Hallen der Steyr Automotive in Oberösterreich statt. 

Der Bela Barenyi Preis

Die Auszeichnung "würdigt Persönlichkeiten, die durch ihre unternehmerische Leistung, Innovation und Weitsicht maßgeblich zur Weiterentwicklung der Automobil-Industrie beitragen und sich zugleich um die historischen Kraftfahrzeuge verdient machen", heißt es in einer Aussendung des Veranstalters. 

Zu den jüngsten Preisträgern zählen:

  • 2024: Franz Wurz (Rallycross-Europameister)
  • 2023: Dieter Quester (Rennfahrer)
  • 2022: Arturo Merzario (Formel 1- und Sportwagenpilot)
  • 2021: Wolfgang Ulrich (Ehemaliger Motorsportchef von Audi)

Der Bela Barenyi Preis ist nach dem Sicherheits-Pionier Bela Barenyi benannt, der unter anderem die Knautschzone und die Sicherheitslenksäule erfand und über 2500 Patente hielt.

