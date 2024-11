Exklusiv in Österreich: RAF Camora rockt das Lido Sounds

Das Stadtfestival Lido Sounds lockt vom 27. bis 29. Juni 2025 Musikbegeisterte nach Linz. Mit RAF Camora steht nun ein Festivalhighlight fest – sein einziger Österreich-Auftritt im kommenden Jahr.

Das Lido Sounds-Festival präsentiert sein Line-up für 2025 und setzt dabei auf prominente Namen: Rapper RAF Camora wird Ende Juni exklusiv in Linz auftreten. Neben ihm ergänzen auch Künstler wie Badmómzjay, Dani Lia, Fiio, Kasi, Kreiml & Samurai und Ski Aggu das vielseitige Programm. Weitere Acts wie AnnenMayKantereit, Betterov, und Mira Lu Kovacs waren bereits bekannt. Wer sich das musikalische Feuerwerk am Linzer Donauufer nicht entgehen lassen will, kann ab sofort Festival-Pässe und Tageskarten „zum Wasserratte-Tarif“ erwerben, so die Veranstalter.

Lesen Sie auch



















Kika/Leiner: Was passiert mit Gutscheinen?

Konsumentinnen und Konsumenten, die noch offene Gutscheine bei dem insolventen Möbelhaus Kika/Leiner haben, müssen nun schnell sein. "Wir würden

























Krise trifft Voestalpine hart: Gewinn und Umsatz stark gesunken

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 einen deutlichen Gewinneinbruch. Vor allem die Krise in der Automobilindustrie und Umstrukturierungsmaßnahmen in Deutschland belasten die Bilanz schwer.

























KTM auf Stotterkurs: Verhandlungen um Millionenüberbrückung

Der österreichische Motorradhersteller KTM, bekannt für seine sportlichen Maschinen, benötigt dringend eine Finanzspritze. Das Unternehmen soll damit stabilisiert werden.