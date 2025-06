Explodierende Mega-Käsekrainer und Dreifaltigkeitssäule als Rakete in Linz-Werbefilm

Endzeitstimmung und eine explodierende Mega-Käsekrainer.

Linz. Endzeitstimmung. Eine Mega-Käsekrainer explodiert, ein gelber King Kong geht um, die Dreifaltigkeitssäule hebt ab Richtung Orbit - "Take that, Elon" - und der Würstelmann ist ein Alien: Die Linzer Tourismuswerbung geht wieder unkonventionelle Wege. "Take a risk, visit Linz" lautet das Motto des teilweise mit generativer KI produzierten Films von Fora Ultra 4000, mit dem die Stadt, die sich gemeinsam mit Wels um den Song Contest bewirbt, wagemutige Besucher anziehen will.

Man setze mit der Kampagne "Expect the Unexpected" den Weg, Tourismuswerbung anders zu denken, konsequent fort, so Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil. Bereits unter ihrem Vorgänger hatte die Stahlstadt mit ungewöhnlichen Werbekampagnen - "Linz ist a bissi rassistisch", "alles andere als perfekt" - auf sich aufmerksam gemacht und dabei zahlreiche Werbepreise eingeheimst. Nur im Rathaus war man nicht ganz so voll des Lobes.