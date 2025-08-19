Explosion im Ortszentrum: Bankomat gesprengt

In der 2.000-Einwohner-Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) knallte es in der Nacht auf Dienstag. Bisher unbekannte Täter sprengten einen Bankomat in einer Bankfiliale.

In Oberösterreich kam es erneut zu einer Bankomatsprengung. Die heftige Detonation erschütterte in der Nacht auf Dienstag das Ortszentrum von Hofkirchen im Traunkreis – bereits der nächste Fall in einer beunruhigenden Serie.

Die Feuerwehr rückte nach Mitternacht zu einem Brand bei einem Bank- und Wohngebäude aus. Vor Ort bot sich ein Bild der Verwüstung: Eine massive Explosion hatte die Bankfiliale im Bezirk Linz-Land schwer beschädigt. Glücklicherweise mussten keine größeren Löschmaßnahmen durchgeführt werden.

Polizei fahndet nach Tätern

Ein Großaufgebot der Polizei sicherte den Tatort und leitete sofort eine Fahndung ein.

Serie an Bankomatsprengungen

Insgesamt gab es heuer bereits mehr als 20 Einbruchsdiebstähle durch Sprengung von Geldausgabeautomaten in Österreich. In etwa einem Dutzend der Fälle blieb es beim Versuch, doch der Sachschaden und das Gefährdungspotenzial für Unbeteiligte seien enorm, sagten die Ermittler der Spezialeinheit AG Bankomat bei einer Pressekonferenz Ende Juli. Insgesamt sei den betroffenen Banken bisher ein Schaden im niedrigen zweistelligen Millionenbereich entstanden, auch die erbeutete Summe Geld bewege sich im Millionenbereich.