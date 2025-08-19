Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Bankomatsprengung
© laumat/Matthias Lauber

Polizei fahndet

Explosion im Ortszentrum: Bankomat gesprengt

19.08.25, 06:33
Teilen

In der 2.000-Einwohner-Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) knallte es in der Nacht auf Dienstag. Bisher unbekannte Täter sprengten einen Bankomat in einer Bankfiliale.

In Oberösterreich kam es erneut zu einer Bankomatsprengung. Die heftige Detonation erschütterte in der Nacht auf Dienstag das Ortszentrum von Hofkirchen im Traunkreis – bereits der nächste Fall in einer beunruhigenden Serie.

Die Feuerwehr rückte nach Mitternacht zu einem Brand bei einem Bank- und Wohngebäude aus. Vor Ort bot sich ein Bild der Verwüstung: Eine massive Explosion hatte die Bankfiliale im Bezirk Linz-Land schwer beschädigt. Glücklicherweise mussten keine größeren Löschmaßnahmen durchgeführt werden.

Polizei fahndet nach Tätern

Ein Großaufgebot der Polizei sicherte den Tatort und leitete sofort eine Fahndung ein.

Serie an Bankomatsprengungen

Insgesamt gab es heuer bereits mehr als 20 Einbruchsdiebstähle durch Sprengung von Geldausgabeautomaten in Österreich. In etwa einem Dutzend der Fälle blieb es beim Versuch, doch der Sachschaden und das Gefährdungspotenzial für Unbeteiligte seien enorm, sagten die Ermittler der Spezialeinheit AG Bankomat bei einer Pressekonferenz Ende Juli. Insgesamt sei den betroffenen Banken bisher ein Schaden im niedrigen zweistelligen Millionenbereich entstanden, auch die erbeutete Summe Geld bewege sich im Millionenbereich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden