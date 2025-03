Fetzenpuppe brennt: Der Fasching geht ins Finale

Mit einem uralten Brauch wird in Oberösterreich die Narrenzeit verabschiedet.

Den Abschluss des Ebenseer Faschings bildet am Aschermittwoch, 5. März, das Faschingverbrennen am Traunufer mit dem „Brieftaschlwaschen“. Die Fetzenfigur, die den Ebenseer Fasching symbolisiert, wird unter Trauermusik zum Traunufer getragen und bei der Einmündung Langbathbach in die Traun verbrannt.Dabei erfolgt auch das "Briaftaschlwaschen", ein Symbol dafür, dass man den Fasching ausgiebig gefeiert hat und wirklich kein Geld übrig geblieben ist. Im Anschluss gibt es in den Gaststätten den Heringsschmaus.