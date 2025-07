Fledermäuse gegen Gelsen – Linz schützt die nächtlichen Insektenjäger

Werbungs-Hammer bei WhatsApp: DAS müssen Nutzer jetzt wissen Bereits in der Vergangenheit wurde spekuliert, ob WhatsApp in Zukunft Werbung einblenden könnte. Nun zeigt sich: Genau das passiert. In einer Beta-Version (Testversion) der App wurde entdeckt, dass Meta plant, Werbung direkt im Status-Bereich zu zeigen.