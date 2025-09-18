FLiP in Linz: Geld & Co. interaktiv begreifen

In Zeiten steigender finanzieller Unsicherheit gewinnt das Thema Finanzbildung immer mehr an Bedeutung.

Linz. Finanzbildung beginnt nicht mit Zahlen, sondern mit Fragen: Was ist Geld? Was ist mir etwas wert? Und wie treffe ich gute Finanzentscheidungen? Fragen wie diese können viele junge Menschen oft nicht beantworten. Um diese Situation zu ändern und Menschen durch Finanzwissen zu befähigen, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen, eröffnet die Sparkasse OÖ den Financial Life Park (kurz: FLiP).

„Mit dem FLiP in Linz schaffen wir ab dem Jahr 2026 einen Ort, in dem Finanzbildung spielerisch und praxisnah vermittelt wird. Damit bauen wir das Finanzbildungsangebot weiter aus, um Finanz- und Lebenskompetenz zu vermitteln. Der verantwortungsvolle Umgang mit Geld und die damit verbundene Finanzbildung ist für jeden Menschen ein wesentlicher Teil für gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben“, sagt Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse OÖ.

Ab Mitte nächsten Jahres wird im 1. Stock der Linzerie auf rund 500 m² Finanzbildung interaktiv erlebbar gemacht. Im Fokus stehen zu Beginn Schüler von 10 bis 18 Jahren. FLiP in Linz greift dabei auf das bewährte Konzept des „Erste Financial Life Park“ in Wien zurück, der seit 2016 seine Inhalte kontinuierlich erweitert. Die zweistündigen FLiP Touren umfassen fünf Themenbereiche.