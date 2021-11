Flüchtling attackierte und verletzte drei Cops

Der Syrer wollte den gefälschten Führerschein zurück und verprügelte drei Polizisten.

OÖ. Die Polizei hielt am Montag bei einer Raststation in Ansfelden einen Lenker (40) an. Dabei stellte sich heraus, dass sein polnischer Führerschein gefälscht war. Aufgrund der Urkundenfälschung wurde er zur Dienststelle gebracht. Nach seiner Einvernahme traf er beim Verlassen des Gebäudes seinen Sohn (20) in der Schleuse, da dieser auf ihn wartete. Der Flüchtling verlangte den Führerschein und die Autoschlüssel seines Vaters zurück. Weil er keine Lenkerberechtigung besitzt, wurde ihm dies verwehrt. Daraufhin trat der 20-Jährige schreiend gegen das Knie eines Polizisten. Bei seiner Festnahme wehrte er sich so heftig, dass zwei weitere Beamte verletzt wurden.