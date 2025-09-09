Alles zu oe24VIP
Schloss Lamberg
© FM4

Open Air

FM4 Unlimited-Party im Schlossgraben Lamberg

09.09.25, 10:12
Fans von elektronischer Musik können am Samstag zwischen Schlossmauern tanzen. 

Steyr. Letztes Jahr konnte FM4 Unlimited in Steyr wegen dem großen Unwetter nicht stattfinden, aber nun ist es soweit: am 13. September wird im Schloss Lamberg und im Röda.  

Am Samstag, den 13. September verwandelt sich das historische Schloss Lamberg in Steyr in einen riesigen Dancefloor. Top-DJs und Live-Acts fangen den Spirit von FM4 Unlimited ein und tragen ihn unter freiem Himmel auf die Tanzflächen. Ein Open Air Floor im malerischen Schlosspark und ein Secret Floor, eingebettet in die historischen Schlossmauern, laden von 18 bis 1 Uhr zu einem unvergesslichen Abend. 

Es gibt zwei Afterpartys bis 5 Uhr in der Früh: indoor im Schloss und im Röda. 

Es gibt noch wenige Resttickets.

