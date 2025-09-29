FPÖ fordert Schließung von illegaler Moschee

FPÖ OÖ fordert rasches Einschreiten gegen radikale Strukturen in Leonding.

Leonding. Der „Islamische Versammlungs- und Bildungsverein“ in Leonding sorgt für politischen Wirbel. Laut FPÖ wurde dort über 20 Jahre lang eine Moschee samt Koranschule ohne Genehmigung betrieben. Klubobmann Thomas Dim und Sicherheitssprecher Michael Gruber sehen darin einen sicherheitspolitischen Skandal – besonders, da der Verein angeblich Kontakte zur radikalen Ismailaga-Sekte pflegt.

Ignorierte Bescheide und eingeschüchterte Mieter seien Zeichen eines Kontrollversagens. Die FPÖ fordert eine sofortige Schließung und stellt eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner. „Der Rechtsstaat darf Extremismus nicht dulden“, so die klare Ansage aus Oberösterreich.