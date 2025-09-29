Konzert-Hammer für 30.000 Fans: Volbeat liefern Wien-Doppelpack

Die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat zünden am Dienstag und Mittwoch in der Stadthalle die „Greatest Of All Tours“. Ein brachiales Hit-Feuerwerk mit allen Hymnen und der Essenz der neuen CD „God of Angels Trust“ für 30.000 Fans

„Volbeat und Österreich das ist eine Love Story. Die reicht ja bis in unsere Anfangstage zurück. Es gibt definitiv eine ganz spezielle Verbindung.“ Im oe24-Interview öffnet Mastermind Michael Poulsen sein rot-weiß-rotes Herz: „Egal ob wir unsere eigenen Shows oder Festivals spielen, bei euch haben wir immer eine gute Zeit.“ Am Dienstag (30 September) und Mittwoch (1.Oktober) ist es wieder soweit: Die dänischen Elvis-Rocker lassen es mit einem Doppelpack in der Stadthalle krachen. 30.000 Fans feiern die Hit-Show unter dem plakativen Motto „Greatest Of All Tours“ also „Die größte aller Tourneen“.

© Brittany-Bowman

© zeidler



„Wir wollten dafür diesmal nicht den Albumtitel nehmen, sondern etwas produktiver sein,“ erklärt Poulsen den großkotzigen Titel. Und zeigt dabei trotzdem Demut.“ Wir sind sehr dankbar, dass die Leute ihr Geld sparen, um zu einem Volbeat-Konzert zu gehen. Es wird immer schwieriger eine Setlist zusammenzustellen. Aber wir werden alle Klassiker liefern und die Highlights des neuen Albums.“

© Universal Music



Das heißt „God of Angels Trust“, kam im Juni und bescherte Volbeat in Österreich den bereits 5. Nummer-eins-Hit in Folge! „Das ist ein erfrischender Neuanfang nach meiner 3. Halsoperation und der Tour mit meiner Zweitband As In Hell.“ Beim Stadthalle-Doppel liefert man daraus neben ewigen Volbeat-Hymnen wie „Seal The Deal“, „Still Counting", wo man auch jede Menge Teenie-Fans auf der Bühne mitrocken lässt, oder "For Evigt" auch den neuen Kracher „Time Will Heal, mit dem man ja sogar unseren ESC-Winner JJ vom Chart-Thron stieß.

https://www.youtube.com/watch?v=8OAL33X5m_U

© Barracuda Music

Nach dem Stadthallen-Doppel setzen Volbeat am 11. Juni pünktlich zum 25. Bandgeburtstag das 1. Highlight am Nova Rock Festival. Und das gleich mit einer Rekord-Show. Das ist ihr bereits 8. Auftritt in Nickelsdorf! Niemand ließ die Fans am Nova öfter headbangen.