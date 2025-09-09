Frankfurt-Anbindung ist zentrales Ziel für Zukunft des Flughafens Linz

Am Dienstag hat der Aufsichtsrat des Flughafens über die Zukunft des Standorts getagt.

Linz. Nach wie vor kritisch sieht Landesrat Achleitner die Vorgangsweise der AUA im Zusammenhang mit der Einstellung der Frankfurt-Anbindung: „Es kann nicht sein, dass die AUA Regionalflughäfen schwächt, um in der Bundeshauptstadt ihre Stellung auszubauen – insbesondere deshalb, weil die AUA in der Corona-Pandemie mit 600 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln gerettet wurde“, bekräftigt Landesrat Achleitner seine Kritik am Vorgehen der Fluglinie.

"Die Wiederherstellung der Anbindung an den Hub Frankfurt hat für die nachhaltige Absicherung des Flughafen Linz oberste Priorität. Zu diesem Schluss kommt auch die Zukunftsstrategie für den Linzer Flughafen, die in der heutigen Sitzung des Flughafen-Aufsichtsrats diskutiert worden ist. Dazu wird es auch seitens des Landes OÖ eine Ausschreibung der Verbindung Linz-Frankfurt geben. Die Realisierbarkeit dieses Vorhabens ist aber auch von externen Faktoren abhängig, konkret muss eine allenfalls erforderliche Anschubfinanzierung seitens des Landes EU-rechtskonform sein“, stellt Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung fest.

© Land OÖ

"Unsere exportorientierten Unternehmen, unsere Kulturinstitutionen und der Tourismus sind auf eine verlässliche internationale Vernetzung angewiesen. Sollte eine solche Lösung nicht möglich sein, müssen umgehend alternative Szenarien geprüft werden, um die wirtschaftliche Stabilität und Zukunft des Flughafens sicherzustellen", ergänzt Dietmar Prammer, stv. Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzende und Linzer Bürgermeister.

„Für eine nachhaltige strategische Ausrichtung des Flughafen Linz für die kommenden Jahre braucht es eine ausgewogene Entwicklung in Linien- und Charterverkehr, bei Low-Cost-Verbindungen sowie in der Luftfracht. Zentrale Voraussetzung bleibt aber eine verlässliche Hub-Anbindung an Frankfurt, um die internationale Erreichbarkeit des Wirtschafts- und Industriestandortes Oberösterreich sicherzustellen“, erklärt Achleitner.

„Es muss jetzt alles daran gesetzt werden, dass der Flughafen Linz nicht länger nur von einer einzigen Fluglinie abhängig ist. Das Flughafen-Management ist gefordert, rasch Alternativen auf den Tisch zu legen", sind sich Achleitner und Prammer einig.