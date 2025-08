Frauenpensionen in OÖ deutlich niedriger

Frauen erhalten in OÖ deutlich weniger Pension als Männer – der Equal Pension Day macht das sichtbar.

OÖ. Frauen bekommen in Österreich um knapp 40 Prozent weniger Pension als Männer – in Oberösterreich fällt dieser Unterschied sogar noch größer aus. Der Equal Pension Day zeigt: Männer haben schon jetzt so viel Pension erhalten, wie Frauen erst bis Jahresende. Hauptgründe sind Teilzeit, geringere Einkommen und unbezahlte Betreuungsarbeit. Laut Momentum Institut erhalten Männer im Schnitt 278.000 Euro mehr Pension.

Eine mögliche Lösung wäre das Pensionssplitting, bei dem derdie Partnerin mit weniger Einkommen mit Pensionsgutschriften unterstützt wird. Derzeit ist das freiwillig – Experten fordern, es künftig automatisch einzuführen, um die Lücke zu verkleinern.