Gläubige beten für kranken Papst Franziskus.

OÖ. Weltweit beten Gläubige für Papst Franziskus, dessen Gesundheitszustand sich zuletzt verschlechterte. Auch in Oberösterreich wird im Sonntagsgottesdienst an ihn gedacht. Der 88-Jährige wird seit dem 14. Februar in Rom behandelt. Sein Zustand schwankt, Berichte über Besserung und Rückschläge wechseln einander ab. In vielen Pfarren wird er in den Fürbitten erwähnt.