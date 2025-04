Future Heat Highway: Oberösterreich gibt Vollgas bei der Energiewende

Oberösterreich startet ein wegweisendes Projekt: Der "Future Heat Highway" soll industrielle Abwärme besser nutzen und das Land noch schneller in eine klimafreundliche Energiezukunft führen.

OÖ. Mit dem "Future Heat Highway" setzt Oberösterreich neue Maßstäbe bei der Energiewende. Ziel ist es, industrielle Abwärme systematisch in überregionale Fernwärmenetze einzuspeisen. "Damit stärken wir den Wirtschaftsstandort, sichern Arbeitsplätze und treiben die Dekarbonisierung entscheidend voran", sagte Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner am Montag bei der Vorstellung des Projekts. Das Projekt wird vom Energieinstitut an der JKU Linz koordiniert und vereint 28 Partner aus Industrie, Forschung und Energieversorgung. Durch die Nutzung bislang ungenutzter Energiequellen wird Oberösterreich unabhängiger von fossilen Importen und fit für die Energiezukunft.