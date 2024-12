Gefährliche Rettung: Katze stürzte in Hackschnitzel-Höhle

Das Tier fiel hinein und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Florian am Dienstagvormittag gerufen. Dort saß eine schwarz-weiße Katze in einem Hackschnitzelbunker fest. Aufgrund des Nachrutschen des Brenngutes war das Tier in einer Art Höhle gelandet und konnte sich nicht mehr alleine befreien.

Tier bewegte sich trotz Hilfsangebot nicht

Weil der Einsatz aufgrund der rutschenden Hackschnitzelmasse auch für die Einsatzkräfte gefährlich gewesen war - sie hätte verschüttet werden können, bauten die Einsatzkräfte eine mehrere Meter lange Hühnerleiter. Diese wurde dann zu dem Tier in das tiefe Loch hinuntergelassen.

© Fotokerschi.at ×

© Fotokerschi.at ×

Obwohl der Katze sogar mehrere Stunden Zeit gelassen wurde, um selber ihren Weg aus der Gefahrenlage zu finden, bewegte sie sich, wahrscheinlich aus Angst, nicht. Auch am Nachmittag saß das Tier noch in der Hackschnitzelfalle. Ein Feuerwehrmann seilte sich daraufhin in das Loch ab, um das verschreckte Tier zu befreien. Die Katze konnte schließlich ihrer erleichterten Besitzerin übergeben werden.