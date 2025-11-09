Alles zu oe24VIP
Gefälschte Druckerpatronen: Oberösterreichische Polizei sucht Opfer

09.11.25, 11:11 | Aktualisiert: 09.11.25, 14:54
Bereits mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind entstanden. 

. Die Polizei in Oberösterreich sucht nach Opfern eines groß angelegten Betrugs mit gefälschten Druckerpatronen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufelden (Tel.: 059133/4256-100) zu melden. Es handle sich demnach um vermeintliche HP-Produkte, die an Großabnehmer verkauft wurden. Zumindest eine Geschädigte berichtete von geminderter Qualität.

Hintergrund ist ein Betrugsfall, dem die Polizei nach dem Diebstahl von Druckerpatronen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus dem Lager eines oberösterreichischen EDV-Händlers auf die Spur gekommen ist. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, der sich demnächst vor Gericht verantworten muss, hatte die Ware mittels gefälschter Transportbescheinigungen ins Ausland weiterverkauft. Bei den Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass ein beteiligter Unternehmer und mehrere seiner Mitarbeiter auch gefälschte Druckerpatronen an ahnungslose Firmen weiterverkauft haben. Ein deutsches Unternehmen erlitt dabei einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

