Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
E-Scooter Frau
© Getty Images

Frau (23) reanimiert

Alko-Lenker verletzte E-Scooter-Fahrerin lebensgefährlich - und fuhr heim schlafen

09.11.25, 12:49 | Aktualisiert: 09.11.25, 15:19
Teilen

Völlig gewissenlos reagierte der Lenker eines Lieferwagens, der in Kirchberg an der Raab eine junge Frau, die mit einem E-Scooter unterwegs war, gerammt hatte. Er ließ die sterbende Frau zurück und fuhr heim schlafen. Die junge Frau konnte reanimiert werden - ihr Zustand ist kritisch

Stmk. Passiert ist der Alko-Crash mit den so schwerwiegenden Folgen, die vom Fahrerflüchtigen einfach ignoriert wurden, bereits Freitagabend - jetzt konnte der beschuldigte Lenker - ein Einheimischer aus dem Bezirk-Umgebung, der nur wenige Ortschaften vom Unfallort entfernt wohnt, ausgeforscht werden.

Mit einer kriminalistischen Meisterleistung konnten die Ermittler nur anhand weniger Spuren (Splitter vom Seitenspiegel, Lackreste und Karosserieteile, Kennzeichen wurden nicht zurückgelassen) zuerst der Fahrzeugtyp und dann der des Lieferwagens ausgeforscht.

Als die Fahnder bei dem 29-Jährigen schon Samstagvormittag anklopften, gab er wohl zu, den Kleinlaster (der mit entsprechenden Schäden in der Garage stand) gelenkt zu haben. An den Unfall selbst kann er sich angeblich nicht erinnern - rückgerechnet hatte er rund 1,5 Promille gehabt.

Das 23-jährige Opfer des Alko-Lenkers war Freitag gegen 18.25 Uhr von Passanten in Kirchberg an der Raab in der Nähe der Gemeindestraße in einem Acker liegend vorgefunden. Sie leisteten der Bewusstlosen erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Reanimation und Versorgung durch zwei Notärzte-Teams und der Feuerwehrärztin der FF Kirchberg an der Raab wurde die lebensgefährlich Verletzte vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden