Auto am Waldrand - tote Frau am Steuer

Ein Verkehrsunfall in Natternbach im Bezirk Grieskirchen entpuppte sich als medizinischer Notfall, der leider nicht gut ausgegangen war.

OÖ. Zunächst waren die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren, der Rettung, Notarzt und der Polizei Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauser Straße im Gemeindegebiet von Natternbach alarmiert.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Opel-Kombi offensichtlich links von der Straße abgekommen ist, mehrere Bäume gestreift sowie einen Wurzelstock und Sträucher gerammt hat. Die Lenkerin war nicht im Fahrzeug eingeklemmt, ersten Angaben nach dürfte sie vermutlich am Steuer des Insignia einen gesundheitlichen Herz-Kreislauf-Notfall erlitten haben.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, die nach rund einer Stunde leider erfolglos aufgegeben werden mussten. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde das Auto abgeschleppt.

Die L1209 war im Bereich der Unfallstelle zwischen Natternbach und Teucht für rund zwei Stunden gesperrt.