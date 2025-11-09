Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Blaulicht polizeieinsatz
© TZOe Fuhrich/Symbolbild

Hinweise erbeten

Messer-Mann überfällt Blumengeschäft

09.11.25, 09:12
Teilen

Ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter hat am Samstagvormittag ein Blumengeschäft in Dornbirn überfallen.

Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein Mann die 80-jährige Verkäuferin und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld von der Frau ausgehändigt bekommen hatte, flüchtete der Täter in Richtung Dornbirner Ache. Die Polizei bat um Hinweise.

Der vorerst Unbekannte kam gegen 9.30 Uhr in die Blumenhandlung in der Vorderen Achmühlerstraße und gab gegenüber der Seniorin an, einen Rosenstrauß kaufen zu wollen. Doch dann bedrohte er die betagte Frau mit einem Messer. Diese gab seinen Forderungen nach und blieb unverletzt, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg gegenüber der APA sagte. Laut Täterbeschreibung dürfte es sich um einen rund 30 Jahre alten Mann handeln. Er trug eine blaue Jacke und eine hellgraue Wintermütze und war von mittlerer Statur. Die Polizei bat um Hinweise unter der Telefonnummer 059/1338140100.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden