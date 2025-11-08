Salzburger überwies Anlagebetrügern 440.000 Euro

68-Jähriger glaubte Investments für Zusatzpension zu tätigen

In der Annahme, Geld für eine Zusatzpension anzulegen, hat ein 68-jähriger Salzburger Betrügern seit April gut 440.000 Euro überwiesen.

Er war über eine Werbung auf die vermeintliche Geldanlage gestoßen. Zuerst zahlte er nur kleinere dreistellige Beträge ein. Allerdings wurde er immer wieder von den Tätern kontaktiert und überredet, mehr zu investieren. Als er stutzig wurde und sein Geld zurückforderte, waren die "Anlageberater" nicht mehr erreichbar, berichtete die Polizei.