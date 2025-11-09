Mutter überfuhr eigenes Kind – einjährige Tochter tot

Zu einem entsetzlichem Familien-Drama kam es in Oberösterreich: Nach dem Winterreifen-Wechsel überfuhr eine 29-Jährige in der Garageneinfahrt ihre eigene Tochter. Das Kind starb noch vor Ort.

OÖ. Soviel ist derzeit über die furchtbaren Geschehnisse bekannt: Ein Ehepaar in Kopfing im Bezirk Schärding war am Samstagabend mit dem Reifenwechsel an ihrem Fahrzeug beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich laut Polizeimeldung auch ihre einjährige Tochter im Bereich der Garageneinfahrt. Nachdem die Arbeiten gegen 18 Uhr abgeschlossen waren, stieg die 29-Jährige in das Auto, um den Pkw von der Garageneinfahrt zu entfernen. Dabei fuhr sie einige Meter im Retourgang rückwärts.

Plötzlich konnte die Frau einen Knall wahrnehmen, woraufhin sie umgehend stehen blieb und ausstieg. Als sie feststellte, dass ihre Tochter unter dem Wagen eingeklemmt war, rief sie in Panik nach ihrem 31-jährigen Ehemann und wählte umgehend den Notruf. Ihr Ehemann rannte mit einem Wagenheber zum Fahrzeug und hob dieses auf. Das Kind - das im Dezember seinen zweiten Geburtstag gefeiert hätte - wurde leider so schwer verletzt, dass es trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch das Rettungsteam noch an der Unfallstelle verstorben ist. Die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.