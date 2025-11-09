Nächste Messerattacke in Favoriten - wegen Seitensprung

Weil er den Seitensprung seiner Gattin fast in flagranti erwischte - der jüngere Syrer (27) kam aus der Wohnung bzw. dem Haus, in dem das türkische Ehepaar wohnt, herausspaziert - kam es zum handfesten Streit inklusive Messereinsatz am helllichten Tag auf offener Straße in Favoriten.

Wien. High Noon Samstag auf der Quellenstraße im 10. Bezirk abseits der Waffenverbotszone auf Höhe der Absberggasse: Genau um 12 Uhr kam da der Syrer, der nicht an dieser Adresse gemeldet ist, aus einem Wohnhaus, in dem ein 48-jähriger Türke lebt, dessen jüngere Ehefrau offenbar ein Verhältnis mit einem in etwa gleichaltrigen Araber hat.

Als der 27-Jährige auf der Straße, respektive auf den Gehsteig trat, stand er dem Gatten seiner Geliebten gegenüber, der eben nach Hause gekommen war und eins und eins zusammenzählte. Das Ergebnis der Rechnung: Der betrogene und in seiner Ehre schwer gekränkte Türke ging lautstark und Fäuste schwingend auf den Nebenbuhler los, der daraufhin eine Messer zückte.

Im Zuge der folgenden heftigen Prügelei gingen schließlich beide zu Boden, wobei sich der Syrer mehrere Stichverletzungen (vom eigenen Messer) eingefangen hatte. Geschockte Zeugenriefen unverzüglich die Polizei.

Wie die Exekutive bestätigt, wurden beide Männer vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der schwerverletzte 27-Jährige wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige bestreitet, das Messer gegen den Kontrahenten verwendet zu haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gegenseitigen absichtlich schweren Körperverletzung sind im Gange. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete für beide die Einlieferung in eine Justizanstalt an.