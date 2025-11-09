LR Achleitner: Bereits mehr geschützter Grünraum als gewidmetes Bauland in Oberösterreich

Die dritte regionale Grünzone betrifft 38 Gemeinden im Raum Wels-Grieskirchen und Bez. Linz-Land.

OÖ: Wirtschafts- und Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP): „Morgen soll die dritte regionale Grünzone in unserem Bundesland beschlossen werden – in Wels-Grieskirchen wird eine Fläche von mehr als 47.000 Fußballfeldern vor Umwidmung in Bauland geschützt.“

Konkret sollen in Wels-Grieskirchen rund 33.600 Hektar Grünland vor einer Umwidmung in Bauland geschützt werden. „Bereits jetzt werden in der Planungsregion Linz-Umland 22.414 Hektar und im Planungsraum Eferding 10.000 ha Grünland durch regionale Grünzonen geschützt. Gemeinsam mit der neuen regionalen Grünzone werden dann in Oberösterreich insgesamt schon 66.000 Hektar Grünraum geschützt – das ist deutlich mehr als es gewidmetes Bauland in unserem Bundesland gibt, mit 1. Jänner 2025 waren das insgesamt 62.727 Hektar“, rechnet Achleitner vor.Die nunmehr dritte regionale Grünzone betrifft 38 Gemeinden im Raum Wels-Grieskirchen sowie auch im Bezirk Linz-Land.