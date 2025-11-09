Alles zu oe24VIP
4 Mio. Euro: Zugemülltes Grundstück wird zwangsversteigert
Simmering

09.11.25, 13:28 | Aktualisiert: 09.11.25, 14:58
3.800 Quadratmeter, vier Millionen Euro Schätzwert und trotzdem verfällt das Grundstück in der Krausegasse in Wien Simmering seit Jahren. Nun wird das vermüllte Areal zwangsversteigert.

Das Grundstück nahe des Simmeringer Zentrums gehört der mittlerweile aufgelösten Mautner-Markhof-Gasse 55 Projekt GmbH, die zur insolventen Gruppe "Stixt + Partner GmbH" gehörte. Das Areal liegt daher brach und wurde von Leuten zugemüllt.

Aufgrund dessen in der Ediktsdatei des Justizministeriums erschienen, soll nun zwangsversteigert werden. Ein Gutachter schätzte das Grundstück auf vier Millionen Euro, Interessenten können sich nun beim Insolvenzverwalter melden.

Umwandlung in einen Park wohl fehlgeschlagen

Für die 3.800 Quadratmeter gibt es zudem bereits eine Baubewilligung für eine Wohnhausanlage, deren Raumwidmung noch bis Anfang 2027 gültig ist.

Anrainerwünsche das Areal in einen Park umzuwandeln, wurden von Bezirksrat Florian Rath (KPÖ/Links) übernommen und in der Bezirksvertretungssitzung eingebracht. SPÖ und FPÖ lieferten Gegenwind, woraufhin der Antrag von Rath wieder zurückgezogen wurde.

