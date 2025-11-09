Alles zu oe24VIP
Sanierung des Eislauf-Vereins lässt auf sich warten
Sanierung des Eislauf-Vereins lässt auf sich warten

09.11.25, 13:19
Seit Samstag hat der Wiener Eislauf-Verein wieder geöffnet, aufgrund des warmen Wetters wieder zwei Wochen später als geplant. Auch wenn in der Sommerpause Arbeiten vorgenommen wurden, fehlt es weiterhin an dringender Sanierung.

Und gearbeitet wurde im Sommer definitiv hart, denn es waren mehrere Reparaturen notwendig, neben der regulären Instandhaltung des Geländes. Allen voran gab es auf der Seite zum Heumarkt einen Kanalbruch, der repariert werden musste.

Das verriet der Präsident des Wiener Eislauf-Vereins Thomas Meixner dem ORF. Zudem wurde eine Eishockeyarena gebaut, mit eigener Kabine und Rundumverglasung. Trotz allem fehlt es aber noch an einigem.

"Wir haben Renovierungsbedarf, das wissen wir", so Meixner. Unter anderem die Fassade oder die allgemeine Garderobe, denn diese ist "wirklich nicht mehr recht ansehnlich". Warum aber nicht einfach saniert wird? Aufgrund des ausstehenden Heumarkt-Projekts sei man "im luftleeren Raum".

Heumarkt-Projekt bremst aus

Das Projekt "Heumarkt neu 2021" steht weiterhin aus, auch dessen Ausmaß, daher könnte jede Investition nachträglich Geldverschwendung sein, sollte dieser Teil abgerissen werden müssen.

So steht es um das heumarkt-Projekt:

Sobald gebaut wird, würde der Eislauf-Verein zwei Jahre ausweichen, der alternative Platz steht aber noch nicht fest.

