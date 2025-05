"Gemeinsam bring’ ma ois z’samm" – Feier zum Landesfeiertag in der Bruckner-Uni

Im Zeichen des Landespatrons Hl. Florian lud Landeshauptmann Thomas Stelzer am Montagabend zum traditionellen Florian-Empfang in die Anton Bruckner Privatuniversität. Unter dem Motto "Gemeinsam bring‘ ma ois z’samm" wurden Mut, Engagement und Zusammenhalt gefeiert.

Linz. Rund 450 Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen folgten der Einladung von Landeshauptmann Thomas Stelzer zum Florian-Empfang in die Linzer Anton Bruckner Privatuniversität am Montag. Ganz im Zeichen des oberösterreichischen Landesfeiertags stand der Abend unter dem Motto "Gemeinsam bring‘ ma ois z’samm". Stelzer erinnerte in seiner Ansprache an die Vorbildwirkung des Hl. Florian: Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft und Engagement prägen nämlich auch Oberösterreich.

© Land OÖ ×

Lebensretterin wurde geehrt

Bewegende Höhepunkte waren die Ehrung oberösterreichischer Athleten der Special Olympics und die Verleihung der Lebensrettermedaille an Theresia Gapp, die gemeinsam mit zwei Kindern im Vorjahr ein Leben rettete. Die musikalische Umrahmung gestalteten die St. Florianer Sängerknaben und Studierende der Bruckner-Uni – moderiert wurde der Abend von Nina Kraft.